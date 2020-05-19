Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 19 MAGGIO 2020 ORE 08.35 UMBERTO VERINI
NUOVAMENTE BEN TROVATI AL NUOVO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO; IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
SUL GRA AL MOMENTO UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN ESTERNA TRA LA ROMA – FIUMICINO E VIA OSTIENSE
SULLA A1 ROMA – NAPOLI UN INCIDENTE È LA CAUSA DELLE CODE TRA I CASELLI DI FERENTINO E ANAGNI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. A CHI VIAGGIA IN DIREZIONE NAPOLI USCITA CONSIGLIATA AD ANAGNI INVECE A CHI SI MUOVE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SI CONSIGLIA L’USCITA AL CASELLO DI FERENTINO
DISAGI ANCHE SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA IN DIREZIONE LATINA
SULLA CASSIA VEIENTANA CODE TRA FORMELLO E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE ROMA
PERMANGONO LE CODE ANCHE SULLA VIA DI VERMICINO TRA LA CASILINA E VIA ENRICO FERMI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CHIUDIAMO RAMMENTANDO CHE TUTTI I CITTADINI CHE VIAGGIANO SUI MEZZI PUBBLICI DEVONO INDOSSARE TASSATIVAMENTE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MANTENDO INOLTRE LA DISTANZA DI ALMENO UN METRO
DA ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AK MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
VIABILITÀ DEL 19 MAGGIO 2020 ORE 08:05 UMBERTO VERINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO; IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
SUL GRA AL MOMENTO NON SI SEGNALANO DIFFICOLTÀ
SULLA A1 ROMA – NAPOLI UN INCIDENTE È LA CAUSA DELLE CODE TRA I CASELLI DI FERENTINO E ANAGNI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
QUALCHE DISAGIO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ
CODE SULLA VIA DI VERMICINO TRA LA CASILINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
CHIUDIAMO RAMMENTANDO CHE TUTTI I CITTADINI CHE VIAGGIANO SUI MEZZI PUBBLICI DEVONO INDOSSARE TASSATIVAMENTE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MANTENDO INOLTRE LA DISTANZA DI ALMENO UN METRO
DA ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AK MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
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