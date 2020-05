Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2020 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 19 MAGGIO 2020 ORE 09.35 UMBERTO VERINI

NUOVAMENTE BEN TROVATI AL NUOVO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO; IN REDAZIONE UMBERTO VERINI

SUL GRA AL MOMENTO NON VIENE SEGNALATA ALCUNA DIFFICOLTÀ CON IL TRAFFICO CHE SI MANTIENE FLUIDO LUNGO TUTTO L’ANELLO

DISAGI SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA IN DIREZIONE LATINA A CAUSA DELLA PRESENZA DI CANTIERI STRADALI

SULLA STATALE 4 VIA SALARIA CODE NEI DUE SENSI TRA TENUTA SANTA COLOMBA E SETTEBAGNI

SULLA CASSIA VEIENTANA CODE TRA FORMELLO E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE ROMA

QUALCHE DISAGIO ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI

PERMANGONO LE CODE ANCHE SULLA VIA DI VERMICINO TRA LA CASILINA E VIA ENRICO FERMI NUOVAMENTE NELLE DUE LE DIREZIONI

CHIUDIAMO RAMMENTANDO SUI MEZZI PUBBLICI, ALLE FERMATE E NELLE STAZIONI VIGE L’OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CON IL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA DI ALMENO UN METRO TRA GLI UTENTI

DA ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO

VIABILITÀ DEL 19 MAGGIO 2020 ORE 08:05 UMBERTO VERINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO; IN REDAZIONE UMBERTO VERINI

SUL GRA AL MOMENTO NON SI SEGNALANO DIFFICOLTÀ

SULLA A1 ROMA – NAPOLI UN INCIDENTE È LA CAUSA DELLE CODE TRA I CASELLI DI FERENTINO E ANAGNI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

QUALCHE DISAGIO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ

CODE SULLA VIA DI VERMICINO TRA LA CASILINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD

CHIUDIAMO RAMMENTANDO CHE TUTTI I CITTADINI CHE VIAGGIANO SUI MEZZI PUBBLICI DEVONO INDOSSARE TASSATIVAMENTE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MANTENDO INOLTRE LA DISTANZA DI ALMENO UN METRO

DA ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AK MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Servizio fornito da Astral