Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2020 ore 11:30

di - 19 Maggio 2020 - 11:30

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    VIABILITÀ DEL 19 MAGGIO 2020 ORE 11.20 UMBERTO VERINI
    NUOVAMNETE BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO; IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
    SUL GRA AL MOMENTO NON VIENE SEGNALATA ALCUNA DIFFICOLTÀ CON IL TRAFFICO CHE SI MANTIENE FLUIDO LUNGO TUTTO L’ANELLO
    CONTINUANO DISAGI SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA IN DIREZIONE LATINA A CAUSA DELLA PRESENZA DI CANTIERI STRADALI
    SULLA STATALE 4 VIA SALARIA CODE NEI DUE SENSI TRA TENUTA SANTA COLOMBA E SETTEBAGNI
    SULLA CASSIA VEIENTANA CODE TRA FORMELLO E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE ROMA. DIFFICOLTÀ ANCHE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI
    PERMANGONO LE CODE ANCHE SULLA VIA DI VERMICINO TRA LA CASILINA E VIA ENRICO FERMI NUOVAMENTE NELLE DUE LE DIREZIONI
    SULLA VIA CASILINA CODE A TRATTI TRA LA BORGHESIANA E FINOCCHIO NUOVAMENTE NEI DUE SENSI
    CHIUDIAMO RAMMENTANDO SUI MEZZI PUBBLICI, ALLE FERMATE E NELLE STAZIONI VIGE L’OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CON IL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA DI ALMENO UN METRO TRA GLI UTENTI
    DA ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
    VIABILITÀ DEL 19 MAGGIO 2020 ORE 08:05 UMBERTO VERINI
    BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO; IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
    SUL GRA AL MOMENTO NON SI SEGNALANO DIFFICOLTÀ
    SULLA A1 ROMA – NAPOLI UN INCIDENTE È LA CAUSA DELLE CODE TRA I CASELLI DI FERENTINO E ANAGNI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
    QUALCHE DISAGIO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ
    CODE SULLA VIA DI VERMICINO TRA LA CASILINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
    CHIUDIAMO RAMMENTANDO CHE TUTTI I CITTADINI CHE VIAGGIANO SUI MEZZI PUBBLICI DEVONO INDOSSARE TASSATIVAMENTE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MANTENDO INOLTRE LA DISTANZA DI ALMENO UN METRO
    DA ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AK MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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