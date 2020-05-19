Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 19 MAGGIO 2020 ORE 12.20 UMBERTO VERINI
NUOVAMNETE BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO; IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
SUL GRA AL MOMENTO NON VIENE SEGNALATA ALCUNA DIFFICOLTÀ CON IL TRAFFICO CHE SI MANTIENE FLUIDO LUNGO TUTTO L’ANELLO
SULLA CASSIA VEIENTANA CODE TRA FORMELLO E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE ROMA
SI STA IN CODA SULLA VIA NETTUNENSE TRA VIA DI SANTA FUMIA E LA VIA DEL MARE IN DIREZIONE NETTUNO
PERMANGONO LE CODE ANCHE SULLA VIA DI VERMICINO TRA LA CASILINA E VIA ENRICO FERMI NUOVAMENTE NELLE DUE LE DIREZIONI
SULLA VIA CASILINA CODE A TRATTI TRA LA BORGHESIANA E FINOCCHIO NUOVAMENTE NEI DUE SENSI
CHIUDIAMO RAMMENTANDO SUI MEZZI PUBBLICI, ALLE FERMATE E NELLE STAZIONI VIGE L’OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CON IL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA DI ALMENO UN METRO TRA GLI UTENTI
DA ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
VIABILITÀ DEL 19 MAGGIO 2020 ORE 08:05 UMBERTO VERINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO; IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
SUL GRA AL MOMENTO NON SI SEGNALANO DIFFICOLTÀ
SULLA A1 ROMA – NAPOLI UN INCIDENTE È LA CAUSA DELLE CODE TRA I CASELLI DI FERENTINO E ANAGNI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
QUALCHE DISAGIO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ
CODE SULLA VIA DI VERMICINO TRA LA CASILINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
CHIUDIAMO RAMMENTANDO CHE TUTTI I CITTADINI CHE VIAGGIANO SUI MEZZI PUBBLICI DEVONO INDOSSARE TASSATIVAMENTE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MANTENDO INOLTRE LA DISTANZA DI ALMENO UN METRO
DA ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AK MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
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