Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 19 MAGGIO 2020 ORE 16.20 WILLIAMS TALARICO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
CODE SULLA CASSIA PER LAVORI TRA FORMELLO E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE DI ROMA
SULLA SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA TENUTA SANTA COLOMBA
SULLA VIA CASILINA CODE A TRATTI TRA LA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO UN METRO. DAL PROSSIMO 3 GIUGNO SARA’ DI NUOVO CONSENTITO LO SPOSTAMENTO TRA LE REGIONI.
DA WILLIAMS TALARICO ED ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO.
Servizio fornito da Astral