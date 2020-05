Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2020 ore 18:15

VIABILITÀ DEL 19 MAGGIO 2020 ORE 18.05 WILLIAMS TALARICO

TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

SULLA SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTE ROTONDO SCALO NEI DUE SENSI

SULLA VIA CASILINA CODE A TRATTI TRA LA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI

SULL’APPIA RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI SANTA MARIA DELLE MOLE, ALBANO LAZIALE, GENZANO E VELLETRI

CODE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI PAVONA E CECCHINA

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO UN METRO. DAL PROSSIMO 3 GIUGNO SARA’ DI NUOVO CONSENTITO LO SPOSTAMENTO TRA LE REGIONI.

