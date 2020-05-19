Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2020 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 19 MAGGIO 2020 ORE 18.35 WILLIAMS TALARICO
BUONASERA E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
SULLA SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTE ROTONDO SCALO NEI DUE SENSI
SULLA VIA CASILINA CODE A TRATTI TRA LA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI
SULL’APPIA RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI SANTA MARIA DELLE MOLE, ALBANO LAZIALE, GENZANO E VELLETRI
CODE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI PAVONA E CECCHINA
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO UN METRO. DAL PROSSIMO 3 GIUGNO SARA’ DI NUOVO CONSENTITO LO SPOSTAMENTO TRA LE REGIONI.
DA WILLIAMS TALARICO ED ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO.
Servizio fornito da Astral