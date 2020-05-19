Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2020 ore 20:30

di - 19 Maggio 2020 - 20:30

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    VIABILITÀ DEL 19 MAGGIO 2020 ORE 20.20 WILLIAMS TALARICO
    BUONASERA E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
    TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
    SULLA VIA CASILINA CODE A TRATTI TRA LA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI
    CODE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI PAVONA E CECCHINA
    INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO UN METRO. DAL PROSSIMO 3 GIUGNO SARA’ DI NUOVO CONSENTITO LO SPOSTAMENTO TRA LE REGIONI.
    WILLIAMS TALARICO ED ASTRAL INFOMOBILITÀ VI AUGURANO UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA
    Servizio fornito da Astral

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