Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2022 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 19 MAGGIO 2022 7.20 CLAUDIO VELOCCIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E FLAMINIA IN CARREGGIATA ESTERNA

RIMAMENDO IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA

MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PRENESTINA ED APPIA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST

SULLA STRADA STATALE PONTINA UN CANTIERE ATTIVO A CURA DI ANAS RALLENTA IL TRAFFICO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA NEI DUE SENSI DI MARCIA

PERCORRENDO VIA ARDEATINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA DI TRIGORIA E VALLERANELLO DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

INFINE LINEE S

ATTIVO IL SEVIZIO BUS INTEGRATIVO DI ASTRAL SPA.

LA S13 SAXA RUBRA-TERMINI E S15 ACILIA-PIRAMIDE.

