Quantcast

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2022 ore 07:30

di - 19 Maggio 2022 - 7:30

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 19 MAGGIO 2022 7.20 CLAUDIO VELOCCIA
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E FLAMINIA IN CARREGGIATA ESTERNA
    RIMAMENDO IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA
    MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PRENESTINA ED APPIA
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST
    SULLA STRADA STATALE PONTINA UN CANTIERE ATTIVO A CURA DI ANAS RALLENTA IL TRAFFICO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    PERCORRENDO VIA ARDEATINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA DI TRIGORIA E VALLERANELLO DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
    PER IL TRASPORTO PUBBLICO
    INFINE LINEE S
    ATTIVO IL SEVIZIO BUS INTEGRATIVO DI ASTRAL SPA.
    LA S13 SAXA RUBRA-TERMINI E S15 ACILIA-PIRAMIDE.
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home