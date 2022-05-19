Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2022 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 19 MAGGIO 2022 7.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E FLAMINIA IN CARREGGIATA ESTERNA
RIMAMENDO IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA
MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PRENESTINA ED APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST
SULLA STRADA STATALE PONTINA UN CANTIERE ATTIVO A CURA DI ANAS RALLENTA IL TRAFFICO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO VIA ARDEATINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA DI TRIGORIA E VALLERANELLO DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
INFINE LINEE S
ATTIVO IL SEVIZIO BUS INTEGRATIVO DI ASTRAL SPA.
LA S13 SAXA RUBRA-TERMINI E S15 ACILIA-PIRAMIDE.
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