Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2022 ore 19:15

SULLA A1 FIRENZE-ROMA PER LA PRESENZA DI UN VEICOLO IN PANNE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA FABRO E ORVIETO IN DIREZIONE ROMA;

CI SPOSTIAMO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, DOVE SONO IN CORSO INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DI UN INCIDENTE CON MEZZO PESANTE IN FIAMME NEI PRESSI DEL KM 68+000; PERMANGONO FORTI RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA VIA DEL MARE FINO ALL’USCITA PER L’AURELIA; PROSEGUENDO IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO DALLA CASSIA BIS FINO ALLA PRENESTINA; INCOLONNAMENTI ANCHE IN ESTERNA, DALLA ROMA-FIUMICINO ALLA TUSCOLANA;

VEDIAMO AL SITUAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO VERSO IL RACCORDO; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULLA COLOMBO, DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA;

SITUAZIONE INVARIATA, INFINE, SULLA PONTINA, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA PERMANGONO CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA NELLE DUE DIREZIONI; SULLA STESSA PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASTEL ROMANO E PRATICA DI MARE IN DIREZIONE ROMA.

