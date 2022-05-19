Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2022 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 19 MAGGIO 2022 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA A1 FIRENZE-ROMA PER LAVORI IN CORSO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONE ROMA;
LAVORI CHE PROSEGUONO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, QUI PER RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DI UN INCIDENTE CON MEZZO PESANTE IN FIAMME AL KM 68+000; PERMANGONO FORTI RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA ROMA-FIUMICINO FINO ALL’USCITA PER L’AURELIA; CODE ANCHE IN ESTERNA, DALLA STESSA ROMA-FIUMICINO ALLA TUSCOLANA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO VERSO IL RACCORDO; AL MOMENTO SI TRANSITA SU 2 CORSIE LUNGO IL TRATTO INTERESSATO; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULLA COLOMBO, DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA;
SITUAZIONE INVARIATA, INFINE, SULLA PONTINA, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA PERMANGONO CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA NELLE DUE DIREZIONI;
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA LA CAMPAGNA DI CIVILTA’ STRADALE “TU FAI LA DIFFERENZA”
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