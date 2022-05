Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2022 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 19 MAGGIO 2022 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI

PER LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DI UN INCIDENTE CON MEZZO PESANTE IN FIAMME AVVENUTO NEL POMERIGGIO AL KM 68+000, PERMANGONO DISAGI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO RESTANO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA ROMA-FIUMICINO FINO ALL’USCITA PER L’AURELIA; SULLA STESSA ROMA FIUMICINO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A PARTIRE DA PARCO DEI EMDICI FINO ALL’INNESTO CON IL RACCORDO; RESTANDO SUL RACCORDO CODE ANCHE IN ESTERNA, DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA;

PONTINA, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA PERMANGONO CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA NELLE DUE DIREZIONI;

E DOMANI A ROMA PREVISTO UNO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO DALLE 8.30 ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO: L’AGITAZIONE INTERESSERA’ L’INTERA RETE ATAC E LE LINEE BUS GESTITE DA ROMA TPL; REGOLARE IL SERVIZIO BUS INTEGRATIVO GESTITO DA ASTRAL SPA DELLE LINEE S13 SAXA-RUBRA-TERMINI ED S15 ACILIA-PIRAMIDE;

