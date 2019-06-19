Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 19 GIUGNO 2019 ORE 07.20 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE PRENESTINA E ROMA TERAMO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO LA VIA PONTINA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR
IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE TRIONFALE
SULLA VIA PALOMBARESE SI STA IN CODA TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE NOMENTANA
RALLENTAMENTI IN VIA APPIA TRA LA VIA DEI LAGHI ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
MENTRE IN VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE IN DIREZIONE FRATTOCCHIE
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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