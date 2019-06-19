Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2019 ore 08:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 19 GIUGNO 2019 ORE 08.05 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA,
MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA PRENESTINA E TIBURTINA E PIU AVANTI PER INCIDENTE TRA LE USCITE CASSIA ED AURELIA,
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA A91 ROMA – FIUMICINO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR
SEMPRE VERSO L’EUR PERCORRENDO LA VIA PONTINA SI RALLENTA TRA SPINACETO E LA COLOMBO
MENTRE IN VIA ARDEATINA SI RALLENTA TRA DIVINO AMORE E VIA DI FIORANELLO VERSO IL RACCORDO
IN VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA VIA DEI LAGHI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA
IN VIA TIBURTINA SI STA IN CODA A SETTECAMINI ALL’ALTEZZA DI VIA CASAL BIANCO VERSO IL RACCORDO
INFINE SULLA VIA PALOMBARESE SI STA IN CODA TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE NOMENTANA
Servizio fornito da Astral