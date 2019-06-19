Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 19 GIUGNO 2019 ORE 08.35 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E OSTIENSE IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA PRENESTINA E TIBURTINA, SALARIA ED AURELIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO ED OSTIENSE
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENGIALE EST VERSO IL CENTRO
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA ROMA FIUMICINO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR
IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI
IN VIA APPIA RALLENTAMENTI TRA LA VIA DEI LAGHI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA
INFINE SULLA VIA PALOMBARESE SI STA IN CODA TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE NOMENTANA
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