Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 19 GIUGNO 2019 ORE 9.05 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E PONTINA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA PRENESTINA E TIBURTINA, SALARIA ED AURELIA E PIU AVANTI TRA LA ROMA FIUMICINO E L’OSTIENSE
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA A91 ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR
SEMPRE VERSO L’EUR RALLENTAMENTI TRA SPINACETO E LA COLOMBO
IN VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE TRIONFALE
IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE IN DIREZIONE ROMA
PERCORRENDO VIA PALOMBARESE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE NOMENTANA
INFINE IN VIA TIBURTINA SI STA IN CODA TRA TIVOLI E VILLANOVA IN DIREZIONE ROMA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO
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