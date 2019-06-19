Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 19 GIUGNO 2019 ORE 9.35 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA PRENESTINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PRENESTINA E CASSIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA A91 ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE ROMA
PERCORRENDO LA VIA PONTINA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VIA FOSSIGNANO E VIA APRILIANA IN DIREZIONE EUR
IN VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
N VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
RIMANENDO SULLA VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI
INFINE PERCORRENDO LA STRADA PROVINCIALE ARIANA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ARTENA E VALMONTONE NEI DUE SENSI DI MARCIA
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