Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2019 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 19 GIUGNO 2019 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA PRENESTINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA,

SULLA A91 ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO D ELLA MAGLIANA IN DIREZIONE ROMA,

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO

PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO AD APRILIA TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA APRILIANA IN DIREZIOEN EUR

MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA VIA DEI RUTULI E VIA APRILIANA

SEMPRE PER INCIDENTE IN VIA LAURENTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DEL PETTIROSSO E VIA VALLI DI SANTA LUCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA

PERCORRENDO LA STRADA PROVINCIALE ARIANA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ARTENA E VALMONTONE NEI DUE SENSI DI MARCIA

INFINE PERCORRENDO LA STRADA REGIONALE 213 FLACCA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE A FORMIA IN PROSSIMITA DELL’INNESTO CON LA VARIANTE DEL GARIGLIANO NELLE DUE DIREZIONI

Servizio fornito da Astral