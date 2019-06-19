Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 19 GIUGNO 2019 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASSIA BIS E TRIONFALE IN CARREGGIATA ESTERNA,
MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA INCIDENTE RISOLTO E TRAFFICO IN DIMINUZIONE TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA APRILIANA IN DIREZIONE LATINA, AL MOMENTO STRADA CHIUSA AL TRAFFICO PER LE OPERAZIONI DI SOCCORSO TRA VIA DEL TUFETTO E VIA APRILIANA
IN VIA LAURENTINA A TOR SAN LORENZO TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA VALLI DI SANTA LUCIA E VIA CAMPO DI CARNE NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI TRA VIA DIVINO AMORE E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE APPIA
PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
RIMANENDO SULLA VIA CASILINA RALLENTAMENTI A VALMONTONE ALL’ALTEZZA DI VIA GENNAZZANO NELLE DUE DIREZIONI
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