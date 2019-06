Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2019 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 19 GIUGNO 2019 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A TOR LUPARA ALL’ALTEZZA DI VIA PRIMO MAGGIO NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’ AERONAUTICA NELLE DUE DIREZIONI

PERCORRENDO VIA APPIA AD ALBANO RALLENTAMENTI TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA VIA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO AD APRILIA TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA NETTUNENSE IN DIREZIONE ROMA

MENTRE IN VIA DEI CASTELLI ROMANI SI STA IN CODA TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI

DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO

