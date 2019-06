Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2019 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 19 GIUGNO 2019 ORE 15.20 ALESSIO CONTI

BUONPOMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.§

SULLA ROMA TARQUINIA UN VEICOLO IN PANNE CREA CODE TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA VERSO ROMA

NELLA CAPITALE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CI SONO CODE A TRATTI TRA LE USCITE PONTINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA

RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO

ANCORA ATTIVO L’INCIDENTE SULLA BRACCIANESE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON LA STORTA IN DIREZIONE BRACCIANO, TRAFFICO DEVIATO SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA LA GIUSTINIANA E LA STORTA VERSO VITERBO

PERCORRENDO LA VIA PONTINA SI RALLENTA AD APRILIA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL COMMERCIO IN DIREZIONE DI ROMA

IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI

DA ALESSIO CONTI, PER IL MOMENTO E’ TUTTO. ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE.

