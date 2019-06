Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2019 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 19 GIUGNO 2019 ORE 16.20 ALESSIO CONTI

BUONPOMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.§

A ROMA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CI SONO CODE A TRATTI, PER TRAFFICO INTENSO, TRA LA ROMA FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA

IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA CENTRALE DEL LATTE E PRENESTINA

RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE CI SONO CODE TRA TORCERVARA ED IL RACCORDO VERSO QUET’ULTIMO

RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA BRACCIANESE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON LA STORTA IN DIREZIONE BRACCIANO, TRAFFICO ANCORA RALLENTATO SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E L’OLGIATA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA FLAMINIA INCOLONNAMENTI TRA QUARTICCIOLO E MALBORGHETTO NEI DUE SENSI DI MARCIA

PERCORRENDO LA VIA PONTINA SI RALLENTA AD APRILIA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL COMMERCIO IN DIREZIONE DI ROMA

DISAGI SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO VERSO SAN CESAREO

INFINE SULL’APPIA SI RALLENTA TRA SANTAMARIA DELLE MOLE E FRATTOCCHIE VERSO ALBANO

DA ALESSIO CONTI, PER IL MOMENTO E’ TUTTO. GRAZIE PER L’ASCOLTO

