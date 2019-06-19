Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 19 GIUGNO 2019 ORE 16.20 ALESSIO CONTI
BUONPOMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.§
A ROMA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CI SONO CODE A TRATTI, PER TRAFFICO INTENSO, TRA LA ROMA FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA
IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA CENTRALE DEL LATTE E PRENESTINA
RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE CI SONO CODE TRA TORCERVARA ED IL RACCORDO VERSO QUET’ULTIMO
RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA BRACCIANESE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON LA STORTA IN DIREZIONE BRACCIANO, TRAFFICO ANCORA RALLENTATO SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E L’OLGIATA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA FLAMINIA INCOLONNAMENTI TRA QUARTICCIOLO E MALBORGHETTO NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO LA VIA PONTINA SI RALLENTA AD APRILIA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL COMMERCIO IN DIREZIONE DI ROMA
DISAGI SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO VERSO SAN CESAREO
INFINE SULL’APPIA SI RALLENTA TRA SANTAMARIA DELLE MOLE E FRATTOCCHIE VERSO ALBANO
DA ALESSIO CONTI, PER IL MOMENTO E’ TUTTO. GRAZIE PER L’ASCOLTO
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