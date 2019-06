Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2019 ore 18:15

VIABILITÀ DEL 19 GIUGNO 2019 ORE 18.05 ALESSIO CONTI

A ROMA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CI SONO CODE A TRATTI, PER TRAFFICO INTENSO, TRA LA ROMA FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA

IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA, PROSEGUENDO TRA PISANA E BOCCEA

RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE CI SONO CODE TRA TOGLIATTI ED IL RACCORDO VERSO QUET’ULTIMO

SULLA ROMA FIUMICINO CODE VERSO ROMA IN COMPLANARE FINO AL RACCORDO, POI CODE ANCHE TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DELL’EUR

SULLA COLOMBO CODE VERSO OSTIA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA

SEMPRE VERSO OSTIA SU VIALE DEI ROMAGNOLI E VIA DEL MARE CI SONO CODE TRA VIA FIORELLI E LA ROTATORIA DI CASTEL FUSANO

CODE VERSO RIETI SULLA SALRIA TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO SCALO

DISAGI SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO VERSO SAN CESAREO

PERCORRENDO LA VIA PONTINA SI RALLENTA AD APRILIA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL COMMERCIO IN DIREZIONE DI ROMA

A TIVOLI CODE SULLA TIBURTINA DA VILLAGGIO ADRIANO A VIA DELLE PIAGGE NEI DUE SENSI DI MARCIA

INFINE SULLA NETTUNENSE CODE NELLE DUE DIREZIONI NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE PAVONA E CECCHINA

