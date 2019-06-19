Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 19 GIUGNO 2019 ORE 18.35 ALESSIO CONTI
BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
A ROMA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CI SONO CODE A TRATTI, PER TRAFFICO INTENSO, TRA LA ROMA FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA
IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA, PROSEGUENDO TRA Roma fiumicino E BOCCEA
RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE CI SONO CODE TRA TOGLIATTI ED IL RACCORDO VERSO QUET’ULTIMO
SULLA ROMA FIUMICINO CODE VERSO ROMA IN COMPLANARE FINO AL RACCORDO, POI CODE ANCHE TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DELL’EUR. IN SENSO OPPOSTO CODE TRA ANSA DEL TEVERE ED IL RACCORDO.
CODE VERSO RIETI SULLA SALRIA TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO SCALO
A TIVOLI CODE SULLA TIBURTINA DA VILLAGGIO ADRIANO A VIA DELLE PIAGGE NEI DUE SENSI DI MARCIA, INCOLONNAMENTI ANCHE A GUIDONIA SU VIA VITTORIO SICA E VIALE ROMA VERSO MARCELLINA
DISAGI SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO VERSO SAN CESAREO
SULLA NETTUNENSE CODE NELLE DUE DIREZIONI NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE PAVONA E CECCHINA
SULLA COLOMBO CODE VERSO OSTIA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA
PERCORRENDO LA VIA PONTINA SI RALLENTA AD APRILIA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL COMMERCIO IN DIREZIONE DI ROMA
NELLA ZONA CODE ANCHE SU VIA LAURENTINA TRA LA PONTINA E ARDEA NELLE DUE DIREZIONI
DA ALESSIO CONTI, PER IL MOMENTO E’ TUTTO.
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