Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 19 GIUGNO 2019 ORE 19.05 ALESSIO CONTI
BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
A ROMA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CI SONO CODE A TRATTI, PER TRAFFICO INTENSO, TRA LA ROMA FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA
IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA, PROSEGUENDO TRA ROMA FIUMICINO E BOCCEA
RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE CI SONO CODE TRA TOGLIATTI ED IL RACCORDO VERSO QUET’ULTIMO
SULLA ROMA FIUMICINO CODE VERSO ROMA IN COMPLANARE FINO AL RACCORDO, POI CODE ANCHE TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DELL’EUR. IN SENSO OPPOSTO CODE TRA ANSA DEL TEVERE ED IL RACCORDO.
INCOLONNAMENTI ANCHE A GUIDONIA SU VIA VITTORIO SICA E VIALE ROMA VERSO MARCELLINA
DISAGI SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO VERSO SAN CESAREO
SULLA COLOMBO CODE VERSO OSTIA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA
PERCORRENDO LA VIA PONTINA SI RALLENTA AD APRILIA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL COMMERCIO IN DIREZIONE DI ROMA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO LA LINEA FERROVIARIA ROMA NAPOLI VIA FORMIA E’ RALLENTATA IN DIREZIONE ROMA, TRA LE STAZIONI DI NAPOLI C.LE E CASORIA, PER GUASTO TECNICO. I TRENI VIAGGIANO CON RITARDI FINO A 20 MINUTI
DA ALESSIO CONTI, PER IL MOMENTO E’ TUTTO. ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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