Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2019 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 19 GIUGNO 2019 ORE 19.35 ALESSIO CONTI

BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.

A ROMA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CI SONO CODE A TRATTI, PER TRAFFICO INTENSO, TRA LA ROMA FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA

IN INTERNA CODE A TRATTI TRA PISANA E BOCCEA E PROSEGUENDO TRA CENTRALE DEL LATTE E L’A24

RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE CI SONO CODE TRA TORCERVARA ED IL RACCORDO VERSO QUET’ULTIMO, IN SENSO OPPOSTO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST

SULLA ROMA FIUMICINO CODE VERSO ROMA IN COMPLANARE FINO AL RACCORDO, CODE ANCHE TRA MAGLIANA E COLOMBO NELLE DUE DIREZIONI

INCOLONNAMENTI ANCHE A GUIDONIA SU VIA VITTORIO SICA E VIALE ROMA VERSO MARCELLINA, SI STA IN CODA ANCHE SULLA TIBURTINA TRA VILLA ADRIANA E TIVOLI NELLE DUE DIREZONI

CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO VERSO SAN CESAREO

SULLA COLOMBO INCOLONNAMENTI VERSO OSTIA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA

SEMPRE VERSO OSTIA CODE ANCHE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA VIA PORTUENSE E IL PONTE DELLA SCAFA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO LA LINEA FERROVIARIA ROMA NAPOLI VIA FORMIA E’ RALLENTATA IN DIREZIONE ROMA, TRA LE STAZIONI DI NAPOLI C.LE E CASORIA, PER GUASTO TECNICO. I TRENI VIAGGIANO CON RITARDI FINO A 20 MINUTI

DA ALESSIO CONTI, PER IL MOMENTO E’ TUTTO.

Servizio fornito da Astral