Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 19 GIUGNO 2019 ORE 20.20 ALESSIO CONTI
BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
A ROMA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CI SONO CODE A TRATTI, PER TRAFFICO INTENSO, TRA LA ROMA FIUMICINO E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA
IN INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E L’A24
CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO VERSO SAN CESAREO
SULLA COLOMBO INCOLONNAMENTI VERSO OSTIA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA
SEMPRE VERSO OSTIA CODE ANCHE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA VIA PORTUENSE E IL PONTE DELLA SCAFA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO LA LINEA FERROVIARIA ROMA NAPOLI VIA FORMIA E’ RALLENTATA IN DIREZIONE ROMA, TRA LE STAZIONI DI NAPOLI C.LE E CASORIA, PER GUASTO TECNICO. I TRENI VIAGGIANO CON RITARDI FINO A 20 MINUTI
INFINE IL TRASPORTO MARITTIMO:
DOMANI 20 GIUGNO, PER FESTA SAN SILVERIO L’ UNITÀ VELOCE VENTOTENE FORMIA DELLE ORE 06.45 EFFETTUA LA CORSA VIA PONZA
DA ALESSIO CONTI E LA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO. CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE E L’AUGURIO DI UNA BUONA SERATA.
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