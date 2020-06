Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 19 GIUGNO 2020 ORE 07.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

SUL RACCORDO ANULARE DI ROMA, PRIMI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA LE USCITE APPIA E ARDEATINA, IN INTERNA

BREVI ATTESA, RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

SULLA PONTINA, UN INCIDENTE CAUSA CODE DA VIA MASCAGNI A VIA DELLE VALLI IN DIREZIONE ROMA

SEMPRE SULLA PONTINA ALTRO INCIDENTE, CODE DA VIA DI VALLELATA A VIA DEL TUFETTO, SEMPRE VERSO LA CAPITALE

CI SPOSTIAMO IN A1

SULLA DIRETTRICE ROMA-NAPOLI, UN MEZZO PESANTE FUORIUSCITO DALLA CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DEL CHILOMETRO 606, SIAMO TRA FERENTINO E ANAGNI, IN DIREZIONE ROMA, AL MOMENTO NON CI SONO RICADUTE SULLA CIRCOLAZIONE

E’ TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

Servizio fornito da Astral