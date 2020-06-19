Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 19 GIUGNO 2020 ORE 07.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SUL RACCORDO ANULARE DI ROMA, PRIMI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA LE USCITE APPIA E ARDEATINA, IN INTERNA
BREVI ATTESA, RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
SULLA PONTINA, UN INCIDENTE CAUSA CODE DA VIA MASCAGNI A VIA DELLE VALLI IN DIREZIONE ROMA
SEMPRE SULLA PONTINA ALTRO INCIDENTE, CODE DA VIA DI VALLELATA A VIA DEL TUFETTO, SEMPRE VERSO LA CAPITALE
CI SPOSTIAMO IN A1
SULLA DIRETTRICE ROMA-NAPOLI, UN MEZZO PESANTE FUORIUSCITO DALLA CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DEL CHILOMETRO 606, SIAMO TRA FERENTINO E ANAGNI, IN DIREZIONE ROMA, AL MOMENTO NON CI SONO RICADUTE SULLA CIRCOLAZIONE
E’ TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
Servizio fornito da Astral