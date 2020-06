Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2020 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 19 GIUGNO 2020 ORE 08.35 GINA PANDOLFO

SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA PONTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRAFFICO CONGESTIONATO DA VIA GUARDAPASSO E VIA DELLE VALLI, IN DIREZIONE ROMA

CON RIPERCUSSIONI SU VIA NETTUNENSE

CODE A PARTIRE DA VIA DELLA MECCANICA E, SEMPRE SULLA NETTUNENSE CODE DA CORSO PAPA GIOVANNI XXIII, NEI DUE CASI FINO ALL’INTERSEZIONE CON LA PONTINA

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA GLI SVINCOLI TUSCOLANA E DIRAMAZIONE ROMA SUD, IN ESTERNA

NEL COMPLESSO LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE, AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ FIRENZE-ROMA, LACIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA PER UN GUASTO AGLI IMPIANTI ALL’ALTEZZA DI FIRENZE CAMPO DI MARTE

RITARDI DI 15 MINUT PER I TRENI IN VIAGGIO

ANCORA TRASPORTO PUBBLICO

SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-LIDO, NELLE GIORNATE DEL 19, 20 E 21 GIUGNO

DALLE ORE 21.30 LA CIRCOLAZIONE SARA’ INTERROTTA TRA LE STAZIONI DI ACILIA E COLOMBO, PER CONSENTIRE I LAVORI DI MANUTENZIONE AI CAVALCAVIA STRADALI DI VIALE DELLA VITTORIA E VIA GAETANO CHIERCHIA

REGOLARE IL SERVIZIO NELLA TRATTA PIRA.MIDE –ACILIA

DUNQUE, DALLE 21.30 DI QUESTA SERA

I COLLEGAMENTI SARANNO GARANTITI DALLE LINEE BUS ORDINARIE

IL DETTAGLIO COME SEMPRE SUL NOSTRO PORTALE INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA, CONTINUIAMO A INDOSSARE LA MASCHERINA E A RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

