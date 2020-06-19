Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2020 ore 08:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 19 GIUGNO 2020 ORE 08.35 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA PONTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRAFFICO CONGESTIONATO DA VIA GUARDAPASSO E VIA DELLE VALLI, IN DIREZIONE ROMA
CON RIPERCUSSIONI SU VIA NETTUNENSE
CODE A PARTIRE DA VIA DELLA MECCANICA E, SEMPRE SULLA NETTUNENSE CODE DA CORSO PAPA GIOVANNI XXIII, NEI DUE CASI FINO ALL’INTERSEZIONE CON LA PONTINA
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA GLI SVINCOLI TUSCOLANA E DIRAMAZIONE ROMA SUD, IN ESTERNA
NEL COMPLESSO LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE, AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ FIRENZE-ROMA, LACIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA PER UN GUASTO AGLI IMPIANTI ALL’ALTEZZA DI FIRENZE CAMPO DI MARTE
RITARDI DI 15 MINUT PER I TRENI IN VIAGGIO
ANCORA TRASPORTO PUBBLICO
SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-LIDO, NELLE GIORNATE DEL 19, 20 E 21 GIUGNO
DALLE ORE 21.30 LA CIRCOLAZIONE SARA’ INTERROTTA TRA LE STAZIONI DI ACILIA E COLOMBO, PER CONSENTIRE I LAVORI DI MANUTENZIONE AI CAVALCAVIA STRADALI DI VIALE DELLA VITTORIA E VIA GAETANO CHIERCHIA
REGOLARE IL SERVIZIO NELLA TRATTA PIRA.MIDE –ACILIA
DUNQUE, DALLE 21.30 DI QUESTA SERA
I COLLEGAMENTI SARANNO GARANTITI DALLE LINEE BUS ORDINARIE
IL DETTAGLIO COME SEMPRE SUL NOSTRO PORTALE INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA, CONTINUIAMO A INDOSSARE LA MASCHERINA E A RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
Servizio fornito da Astral