Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 19 GIUGNO 2020 ORE 08.35 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SULLA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CODE IN SMALTIMENTO, ORA LOCALIZZATE TRA VIA DEL CAMPO E VIA DELLE VALLI, IN DIREZIONE ROMA
CON RIPERCUSSIONI SU VIA NETTUNENSE
DA VIA DELLA MECCANICA E DA VIA GIOVANNI XXIII NEI DUE CASI FINO ALL’INTERSEZIONE CON LA PONTINA
PROSEGUIAMO SULLA NETTUNENSE, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI CECCHINA E PAVONA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI APPIA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
CODE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI TIVOLI TERME, NEI DUE SENSI DI MARCIA E PIU’ AVANTI CODE TRA SETTECAMINI E SAN BASILIO, VERSO IL CENTRO
ALTRE CODE SU VIA PALOMBARESE E VIA NOMENTANA
RISPETTIVAMENTE DA VIA MARCO SIMONE
E DA COLLEVERDE AL RACCORDO, NEI DUE CASI, IN DIREZIONE NOMENTNA/CENTRO
SITUAZIONE ANALOGA, CODE SULLA CASSIA IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, VERSO IL CENTRO
ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ FIRENZE-ROMA, LACIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA PER UN GUASTO AGLI IMPIANTI ALL’ALTEZZA DI FIRENZE CAMPO DI MARTE
RITARDI DI 15 MINUT PER I TRENI IN VIAGGIO
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA, CONTINUIAMO A INDOSSARE LA MASCHERINA E A RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
Servizio fornito da Astral