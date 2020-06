Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2020 ore 09:15

VIABILITÀ DEL 19 GIUGNO 2020 ORE 08.35 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

SULLA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CODE IN SMALTIMENTO, ORA LOCALIZZATE TRA VIA DEL CAMPO E VIA DELLE VALLI, IN DIREZIONE ROMA

CON RIPERCUSSIONI SU VIA NETTUNENSE

DA VIA DELLA MECCANICA E DA VIA GIOVANNI XXIII NEI DUE CASI FINO ALL’INTERSEZIONE CON LA PONTINA

PROSEGUIAMO SULLA NETTUNENSE, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI CECCHINA E PAVONA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI APPIA E DIRAMAZIONE ROMA SUD

CODE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI TIVOLI TERME, NEI DUE SENSI DI MARCIA E PIU’ AVANTI CODE TRA SETTECAMINI E SAN BASILIO, VERSO IL CENTRO

ALTRE CODE SU VIA PALOMBARESE E VIA NOMENTANA

RISPETTIVAMENTE DA VIA MARCO SIMONE

E DA COLLEVERDE AL RACCORDO, NEI DUE CASI, IN DIREZIONE NOMENTNA/CENTRO

SITUAZIONE ANALOGA, CODE SULLA CASSIA IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, VERSO IL CENTRO

ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ FIRENZE-ROMA, LACIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA PER UN GUASTO AGLI IMPIANTI ALL’ALTEZZA DI FIRENZE CAMPO DI MARTE

RITARDI DI 15 MINUT PER I TRENI IN VIAGGIO

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA, CONTINUIAMO A INDOSSARE LA MASCHERINA E A RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

Servizio fornito da Astral