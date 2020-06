Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2020 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 19 GIUGNO 2020 ORE 09.35 GINA PANDOLFO

PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA TUSCOLANA

SU VIA ARDEATINA CODE PER LAVORI TRA VIA DI FIORANELLO E VIA CASALE DELLE CORNACCHIOLE, NEI DUE SENSI DI MARCIA

CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA CODE DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

ALTRI RALLENTAMENTI SULLA NEMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA, NEI DUE SENSI DI MARCIA E, PIU’ AVANTI, TRA COLLEVERDE E IL RACCORDO, NELLE DUE DIREZIONI

TRASPORTO PUBBLICO

SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-LIDO, NELLE GIORNATE DEL 19, 20 E 21 GIUGNO

DALLE ORE 21.30 LA CIRCOLAZIONE SARA’ INTERROTTA TRA LE STAZIONI DI ACILIA E COLOMBO, PER CONSENTIRE I LAVORI DI MANUTENZIONE AI CAVALCAVIA STRADALI DI VIALE DELLA VITTORIA E VIA GAETANO CHIERCHIA

REGOLARE IL SERVIZIO NELLA TRATTA PIRA.MIDE –ACILIA

DUNQUE, DALLE 21.30 DI QUESTA SERA

I COLLEGAMENTI SARANNO GARANTITI DALLE LINEE BUS ORDINARIE

IL DETTAGLIO COME SEMPRE SUL NOSTRO PORTALE INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

