Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2020 ore 09:45

di - 19 Giugno 2020 - 9:45

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    VIABILITÀ DEL 19 GIUGNO 2020 ORE 09.35 GINA PANDOLFO
    BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA TUSCOLANA
    SU VIA ARDEATINA CODE PER LAVORI TRA VIA DI FIORANELLO E VIA CASALE DELLE CORNACCHIOLE, NEI DUE SENSI DI MARCIA
    CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA CODE DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
    ALTRI RALLENTAMENTI SULLA NEMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA, NEI DUE SENSI DI MARCIA E, PIU’ AVANTI, TRA COLLEVERDE E IL RACCORDO, NELLE DUE DIREZIONI
    TRASPORTO PUBBLICO
    SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-LIDO, NELLE GIORNATE DEL 19, 20 E 21 GIUGNO
    DALLE ORE 21.30 LA CIRCOLAZIONE SARA’ INTERROTTA TRA LE STAZIONI DI ACILIA E COLOMBO, PER CONSENTIRE I LAVORI DI MANUTENZIONE AI CAVALCAVIA STRADALI DI VIALE DELLA VITTORIA E VIA GAETANO CHIERCHIA
    REGOLARE IL SERVIZIO NELLA TRATTA PIRA.MIDE –ACILIA
    DUNQUE, DALLE 21.30 DI QUESTA SERA
    I COLLEGAMENTI SARANNO GARANTITI DALLE LINEE BUS ORDINARIE
    IL DETTAGLIO COME SEMPRE SUL NOSTRO PORTALE INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
    INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA, CONTINUIAMO A INDOSSARE LA MASCHERINA E A RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    Servizio fornito da Astral

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