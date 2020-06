Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 19 GIUGNO 2020 ORE 10.20 GINA PANDOLFO

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN ESTERNA TRA LE USCITE APPIA E DIRAMAZIONE ROMA SUD

ALTRI RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA E CECCHINA, NELLE DUE DIREZIONI

SULLA VIA ARDEATINA CODE PER LAVORI TRA VIA DI FIORANELLO E VIA DI TORRICOLA, NELLE DUE

CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA

TRASPORTO PUBBLICO

SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-LIDO, NELLE GIORNATE DEL 19, 20 E 21 GIUGNO

DALLE ORE 21.30 LA CIRCOLAZIONE SARA’ INTERROTTA TRA LE STAZIONI DI ACILIA E COLOMBO, PER CONSENTIRE I LAVORI DI MANUTENZIONE AI CAVALCAVIA STRADALI DI VIALE DELLA VITTORIA E VIA GAETANO CHIERCHIA

REGOLARE IL SERVIZIO NELLA TRATTA PIRA.MIDE –ACILIA

DUNQUE, DALLE 21.30 DI QUESTA SERA

I COLLEGAMENTI SARANNO GARANTITI DALLE LINEE BUS ORDINARIE

IL DETTAGLIO COME SEMPRE SUL NOSTRO PORTALE INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA, CONTINUIAMO A INDOSSARE LA MASCHERINA E A RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

