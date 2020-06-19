Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2020 ore 10:30

di - 19 Giugno 2020 - 10:30

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    VIABILITÀ DEL 19 GIUGNO 2020 ORE 10.20 GINA PANDOLFO
    BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN ESTERNA TRA LE USCITE APPIA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
    ALTRI RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA E CECCHINA, NELLE DUE DIREZIONI
    SULLA VIA ARDEATINA CODE PER LAVORI TRA VIA DI FIORANELLO E VIA DI TORRICOLA, NELLE DUE
    CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA
    TRASPORTO PUBBLICO
    SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-LIDO, NELLE GIORNATE DEL 19, 20 E 21 GIUGNO
    DALLE ORE 21.30 LA CIRCOLAZIONE SARA’ INTERROTTA TRA LE STAZIONI DI ACILIA E COLOMBO, PER CONSENTIRE I LAVORI DI MANUTENZIONE AI CAVALCAVIA STRADALI DI VIALE DELLA VITTORIA E VIA GAETANO CHIERCHIA
    REGOLARE IL SERVIZIO NELLA TRATTA PIRA.MIDE –ACILIA
    DUNQUE, DALLE 21.30 DI QUESTA SERA
    I COLLEGAMENTI SARANNO GARANTITI DALLE LINEE BUS ORDINARIE
    IL DETTAGLIO COME SEMPRE SUL NOSTRO PORTALE INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
    INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA, CONTINUIAMO A INDOSSARE LA MASCHERINA E A RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    Servizio fornito da Astral

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