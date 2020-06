Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 19 GIUGNO 2020 ORE 12.20 GINA PANDOLFO

SULLA CASSIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA, NELLE DUE DIREZIONI

RALLENTAMENTI SU VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI TIVOLI TERME E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI, TUTTO IN DIREZIONE ROMA

NEL COMPLESSO LA CIRCOLAZIONE E SCORREVOLE, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

LE ALTRE NOTIZIE

TRASPORTO PUBBLICO

SULLA METRO C PER LASCIARE SPAZIO AI CANTIERI, SABATO SERA

DALLE 20.45 CIRCA A FINE SERVIZIO

E DOMENICA DALLE 5.30 ALLE 23.30

È PREVISTO, LUNGO TUTTO IL PERCORSO SAN GIOVANNI-PANTANO, E VICEVERSA, UN SERVIZIO SOSTITUTIVO CON BUS AL POSTO DEI TRENI. LE NAVETTE SARANNO NOMINATE MC E MC3

IL DETTAGLIO DEI PERCORSI COME SEMPRE SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

INFINE IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

