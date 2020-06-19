Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2020 ore 12:30

di - 19 Giugno 2020 - 12:30

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    VIABILITÀ DEL 19 GIUGNO 2020 ORE 12.20 GINA PANDOLFO
    BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    SULLA CASSIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA, NELLE DUE DIREZIONI
    RALLENTAMENTI SU VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI TIVOLI TERME E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI, TUTTO IN DIREZIONE ROMA
    NEL COMPLESSO LA CIRCOLAZIONE E SCORREVOLE, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
    LE ALTRE NOTIZIE
    TRASPORTO PUBBLICO
    SULLA METRO C PER LASCIARE SPAZIO AI CANTIERI, SABATO SERA
    DALLE 20.45 CIRCA A FINE SERVIZIO
    E DOMENICA DALLE 5.30 ALLE 23.30
    È PREVISTO, LUNGO TUTTO IL PERCORSO SAN GIOVANNI-PANTANO, E VICEVERSA, UN SERVIZIO SOSTITUTIVO CON BUS AL POSTO DEI TRENI. LE NAVETTE SARANNO NOMINATE MC E MC3
    IL DETTAGLIO DEI PERCORSI COME SEMPRE SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
    INFINE IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    Servizio fornito da Astral

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