Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2020 ore 15:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 19 GIUGNO 2020 ORE 15.20 ALESSIO CONTI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE ALESSIO CONTI
INIZIAMO DALL’A24
CODE A TRATTI SUL TRATTO URBANO DA TOGLIATTI IN USCITA DA ROMA
ATTENZIONE SULLA ROMA TERAMO PER LAVORI AI VIADOTTI
DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI PESANTI TRA TIVOLI E VICOVARO MANDELA VERSO TERAMO
PERSONALE SU STRADA PER LAVORI DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA SULLA ROMA CIVITAVECCHIA TRA CERVETERI E SANTASEVERA VERSO TARQUINIA
CI SONO CODE SULL’APPIA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E FINOCCHIO VERSO ALBANO
CODE ANCHE SULLA VIA DEI LAGHI SEMPRE IN DIREZIONE DEI CASTELLI
SULLA VIA LITORANEA CI SONO RALLENTAMENTI TRA TORVAIANICA E CASTEL FUSANO
TRAFFICATA ANCHE LA NETTUNSE TRA APRILIA E ANZIO SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI
CI SPOSTIAMO NEL VITERBESE, CODE SULLA CASSIA TRA VETRALLA E VITERBO NELLE DUE DIREZIONI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI PIAN SAN MARTINO
LE ALTRE NOTIZIE
IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-LIDO, DA STASERA DOMENICA
DALLE 21.30 A FINE SERVIZIO LA CIRCOLAZIONE SARA’ INTERROTTA TRA ACILIA E COLOMBO, PER CONSENTIRE I LAVORI DI MANUTENZIONE AI CAVALCAVIA STRADALI DI VIALE DELLA VITTORIA E VIA GAETANO CHIERCHIA
I COLLEGAMENTI SARANNO GARANTITI DALLE LINEE BUS ORDINARIE
IL DETTAGLIO COME SEMPRE SUL NOSTRO PORTALE INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
RIGUARDIAMO IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
Servizio fornito da Astral