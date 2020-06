Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2020 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 19 GIUGNO 2020 ORE 16.20 ALESSIO CONTI

INIZIAMO DALLA ROMA TERAMO

PER LAVORI AI VIADOTTI

DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI PESANTI TRA TIVOLI E VICOVARO MANDELA VERSO TERAMO

PERSONALE SU STRADA PER LAVORI DI AUTOSTRADA PER L’ITALIA SULLA ROMA TARQUINIA TRA SANTASEVERA E CIVITAVECCHIA SUD VERSO TARQUINIA

SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA COLOMBO E DIRAMAZIONE ROMA SUD

SULLA VIA LITORANEA CI SONO RALLENTAMENTI TRA ostia e ANZIO NELLE DUE DIREZIONI

A LATINA CODE SULLA PONTINA TRA BORGO PIAVE E BORGO ISONZO VERSO TERRACINA

CANTIRE ATTIVO SULL’AUSONIA NELLA ZONA DI CASSINO

RIPAVIMENTAZIONE A CURA DI ASTRAL ALL’ALTEZZA DI PIGNATARO, SUL POSTO CODE PER SENSO UNICO ALTERNATO

CI SPOSTIAMO NEL VITERBESE, CODE SULLA CASSIA TRA VETRALLA E VITERBO NELLE DUE DIREZIONI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI PIAN SAN MARTINO

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-LIDO, DA STASERA A DOMENICA

DALLE 21.30 CIRCOLAZIONE SOSPESA TRA ACILIA E COLOMBO, PER CONSENTIRE I LAVORI DI MANUTENZIONE AI CAVALCAVIA STRADALI DI VIALE DELLA VITTORIA E VIA GAETANO CHIERCHIA

I COLLEGAMENTI SARANNO GARANTITI DALLE LINEE BUS ORDINARIE

INFINE RICORDIAMO IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

