Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2020 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 19 GIUGNO 2020 ORE 17.05 ALESSIO CONTI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
INIZIAMO DALLA ROMA TERAMO
PER LAVORI AI VIADOTTI
DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI PESANTI TRA TIVOLI E VICOVARO MANDELA VERSO TERAMO
A ROMA SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA COLOMBO E DIRAMAZIONE ROMA SUD, IN INTERNA TRAFFICO INTENSO TRA FLAMINIA E L’A24
A SUD DELLA CAPITALE CODE A TRATTI SULLA PONTINA DA CASTEL ROMANO AD APRILI AIN DIREZIONE LATINA. PROSEGUENDO PROPRIO A LATINA CI SONO CODE TRA BORGO PIAVE E LA MIGLIARA 43 VERSO TERRACINA
SULLA VIA LITORANEA CI SONO RALLENTAMENTI TRA OSTIA E ANZIO NELLE DUE DIREZIONI
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA NETTUNENSE TRA APRILIA E VIA DEL GENIO CIVILE
CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI FROSINONE,
LAVORI DI ASFALTATURA SULLA REGIONALE AUSONIA NELLA ZONA DI CASSINO
IL CANTIERE A CURA DI ASTRAL ALL’ALTEZZA DI PIGNATARO, SUL POSTO CODE PER SENSO UNICO ALTERNATO
UNO SGUARDO ANCHE IN PROVINCIA DI LATINA A FORMIA
CODE IN INGRESSO DALL’APPIA E DALLA REGIONALE FLACCA
SULLA STESSA FLACCA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA GAETA E SPERLONGA A CAUSA DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI UNA FRANA A CURA DI ASTRAL ALL’ALTEZZA DELLE GALLERIE
INFINE RICORDIAMO IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, CHE PERMANE IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO IN PRESENZA DI FEBBRE SUPERIORE AI 37 GRADI E MEZZO.
DA ALESSIO CONTI E ASTRAL IINFOMOBILIT’ PER IL MOMENTO È TUTTO,
AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral