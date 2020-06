Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2020 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 19 GIUGNO 2020 ORE 17.35 ALESSIO CONTI

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,

A ROMA SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRAFFICO INTENSO TRA FLAMINIA E L’A24 E POI TRA LAURENTINA E PONTINA

CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA COLOMBO E DIRAMAZIONE ROMA SUD,

PER LAVORI AI VIADOTTI SULLA ROMA TERAMO

DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI PESANTI TRA TIVOLI E VICOVARO MANDELA VERSO TERAMO

INCIDENTE SULLA PONTINA A SPINACETO CREA CODE DA TOR DE CENCI IN DIREZIONE DEL RACCORDO

IN SENSO OPPOSTO

CODE A TRATTI DA CASTEL ROMANO AD APRILI AIN DIREZIONE LATINA. PROSEGUENDO PROPRIO A LATINA CI SONO CODE TRA BORGO PIAVE E LA MIGLIARA 43 VERSO TERRACINA

SULLA VIA LITORANEA CI SONO RALLENTAMENTI TRA OSTIA e ANZIO NELLE DUE DIREZIONI

TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA NETTUNENSE TRA APRILIA E VIA DEL GENIO CIVILE

AI CASTELLI TRAFFICO INTENSO SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCHIE E CECCHINA

SULL’APPIA AD ALBANO E A VELLETRI CODE SULL’APPIA ALL’INCROCIO CON LA PROVINCIALE ARIANA

CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI FROSINONE,

LAVORI DI ASFALTATURA SULLA REGIONALE AUSONIA NELLA ZONA DI CASSINO

CANTIERE A CURA DI ASTRAL, SUL POSTO CODE PER SENSO UNICO ALTERNATO TRA SAN GIORGIO A LIRI E PIGNATARO

UNO SGUARDO ANCHE IN PROVINCIA DI LATINA A FORMIA

CODE IN INGRESSO DALL’APPIA E DALLA REGIONALE FLACCA

SULLA STESSA FLACCA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA GAETA E SPERLONGA A CAUSA DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI UNA FRANA A CURA DI ASTRAL ALL’ALTEZZA DELLE GALLERIE

INFINE RICORDIAMO IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, CHE PERMANE IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO IN PRESENZA DI FEBBRE SUPERIORE AI 37 GRADI E MEZZO.

