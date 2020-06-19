Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2020 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 19 GIUGNO 2020 ORE 18.35 ALESSIO CONTI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
IN APERTURA LA GRANDE VIABILITà
SULL’A1 ROMA NAPOLI
RIMOSSO L’INCIDENTE TRA A COLLEFERRO RESTANO CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE VERSO NAPOLI
PER LAVORI AI VIADOTTI SULLA ROMA TERAMO
DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI PESANTI TRA TIVOLI E VICOVARO MANDELA VERSO TERAMO
A ROMA SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E L’A24
IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA COLOMBO E DIRAMAZIONE ROMA SUD,
SULLA PONTINA CODE A TRATTI DA CASTEL ROMANO AD APRILI AIN DIREZIONE LATINA. PROSEGUENDO PROPRIO A LATINA CI SONO CODE TRA BORGO PIAVE E LA MIGLIARA 43 VERSO TERRACINA
PASSIAMO ALLE PRINCIPALI NOTIZIE DI TRAFFICO NELLA REGIONE
SULLA VIA LITORANEA CI SONO RALLENTAMENTI TRA OSTIA e ANZIO NELLE DUE DIREZIONI INCOLONNAMENTI ANCHE SULL’ARDEATINA A TOR SAN LORENZO.
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA NETTUNENSE TRA APRILIA E VIA DEL GENIO CIVILE VERSO ANZIO
AI CASTELLI TRAFFICO INTENSO SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCHIE E CECCHINA
STESSA SITUAZIONE SULL’APPIA DA ALBANO A VELLETRI VERSO CISTERNA DI LATINA
UNO SGUARDO ANCHE IN PROVINCIA DI LATINA A FORMIA
CODE IN INGRESSO DALL’APPIA E DALLA REGIONALE FLACCA
SULLA STESSA FLACCA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA GAETA E SPERLONGA A CAUSA DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI UNA FRANA A CURA DI ASTRAL ALL’ALTEZZA DELLE GALLERIE
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA LITORANEA TRA SAN FELICE E TERRACINA NELLE DUE DIREZIONI
INFINE RICORDIAMO IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, CHE PERMANE IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO IN PRESENZA DI FEBBRE SUPERIORE AI 37 GRADI E MEZZO.
DA ALESSIO CONTI E ASTRAL IINFOMOBILIT’ PER IL MOMENTO È TUTTO,
AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral