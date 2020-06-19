Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2020 ore 19:45

di - 19 Giugno 2020 - 19:45

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    VIABILITÀ DEL 19 GIUGNO 2020 ORE 19.20 ALESSIO CONTI
    BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
    IN APERTURA LA GRANDE VIABILITà
    PER LAVORI AI VIADOTTI SULLA AUTOSTRADA ROMA TERAMO
    DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI PESANTI TRA TIVOLI E VICOVARO MANDELA VERSO TERAMO
    A ROMA SUL RACCORDO ANULARE
    IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD,
    SULLA PONTINA CODE A TRATTI DA pomezia AD APRILIA IN DIREZIONE LATINA. PROSEGUENDO PROPRIO A LATINA CI SONO CODE TRA BORGO PIAVE E LA MIGLIARA 43 VERSO TERRACINA
    PASSIAMO ALLE PRINCIPALI NOTIZIE DI TRAFFICO NELLA REGIONE
    SULLA VIA LITORANEA CI SONO RALLENTAMENTI TRA OSTIA e ANZIO NELLE DUE DIREZIONI INCOLONNAMENTI ANCHE SULL’ARDEATINA A TOR SAN LORENZO.
    TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA NETTUNENSE TRA APRILIA E VIA DEL GENIO CIVILE VERSO ANZIO
    AI CASTELLI TRAFFICO INTENSO SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCHIE E PAVONA
    UNO SGUARDO ANCHE IN PROVINCIA DI LATINA A FORMIA
    CODE IN INGRESSO DALL’APPIA E DALLA REGIONALE FLACCA
    SULLA STESSA FLACCA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA GAETA E SPERLONGA A CAUSA DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI UNA FRANA A CURA DI ASTRAL ALL’ALTEZZA DELLE GALLERIE
    PER IL TRASPORTO PUBBLICO
    SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-LIDO, DA STASERA A DOMENICA
    DALLE 21.30 CIRCOLAZIONE SOSPESA TRA ACILIA E COLOMBO, PER CONSENTIRE I LAVORI DI MANUTENZIONE AI CAVALCAVIA STRADALI DI VIALE DELLA VITTORIA E VIA GAETANO CHIERCHIA
    I COLLEGAMENTI SARANNO GARANTITI DALLE LINEE BUS ORDINARIE
    INFINE RICORDIAMO IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    DA ALESSIO CONTI E ASTRAL IINFOMOBILIT’ PER IL MOMENTO È TUTTO,
    AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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