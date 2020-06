Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2020 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 19 GIUGNO 2020 ORE 19.20 ALESSIO CONTI

IN APERTURA LA GRANDE VIABILITà

PER LAVORI AI VIADOTTI SULLA AUTOSTRADA ROMA TERAMO

DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI PESANTI TRA TIVOLI E VICOVARO MANDELA VERSO TERAMO

A ROMA SUL RACCORDO ANULARE

IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD,

SULLA PONTINA CODE A TRATTI DA pomezia AD APRILIA IN DIREZIONE LATINA. PROSEGUENDO PROPRIO A LATINA CI SONO CODE TRA BORGO PIAVE E LA MIGLIARA 43 VERSO TERRACINA

PASSIAMO ALLE PRINCIPALI NOTIZIE DI TRAFFICO NELLA REGIONE

SULLA VIA LITORANEA CI SONO RALLENTAMENTI TRA OSTIA e ANZIO NELLE DUE DIREZIONI INCOLONNAMENTI ANCHE SULL’ARDEATINA A TOR SAN LORENZO.

TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA NETTUNENSE TRA APRILIA E VIA DEL GENIO CIVILE VERSO ANZIO

AI CASTELLI TRAFFICO INTENSO SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCHIE E PAVONA

UNO SGUARDO ANCHE IN PROVINCIA DI LATINA A FORMIA

CODE IN INGRESSO DALL’APPIA E DALLA REGIONALE FLACCA

SULLA STESSA FLACCA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA GAETA E SPERLONGA A CAUSA DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI UNA FRANA A CURA DI ASTRAL ALL’ALTEZZA DELLE GALLERIE

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-LIDO, DA STASERA A DOMENICA

DALLE 21.30 CIRCOLAZIONE SOSPESA TRA ACILIA E COLOMBO, PER CONSENTIRE I LAVORI DI MANUTENZIONE AI CAVALCAVIA STRADALI DI VIALE DELLA VITTORIA E VIA GAETANO CHIERCHIA

I COLLEGAMENTI SARANNO GARANTITI DALLE LINEE BUS ORDINARIE

INFINE RICORDIAMO IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

