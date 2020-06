Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 19 GIUGNO 2020 ORE 20.20 ALESSIO CONTI

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,

PRINCIPALI NOTIZIE DI TRAFFICO NELLA REGIONE

SULLA VIA LITORANEA CI SONO RALLENTAMENTI TRA OSTIA E ANZIO NELLE DUE DIREZIONI INCOLONNAMENTI ANCHE SULL’ARDEATINA A TOR SAN LORENZO.

TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA NETTUNENSE TRA APRILIA E VIA DEL GENIO CIVILE VERSO ANZIO

AI CASTELLI TRAFFICO INTENSO SEMPRE SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCHIE E PAVONA

A LATINA CODE SULLA PONTINA TRA BORGO PIAVE E BORGO ISONZO VERSO TERRACINA

PER I CANTIERI RICORDIAMO CHE DALLE 21 ALLE 6 DI DOMANI CI SONO RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA SULLA ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DI PORTUENSE VERSO ROMA

INOLTRE DALLE 22 FINO ALLE 6 DI DOMATTINA CHIUSA LA RAMPA D’IMMISSIONE DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA

INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-LIDO, DA STASERA A DOMENICA

DALLE 21.30 CIRCOLAZIONE SOSPESA TRA ACILIA E COLOMBO, PER CONSENTIRE I LAVORI DI MANUTENZIONE AI CAVALCAVIA STRADALI DI VIALE DELLA VITTORIA E VIA GAETANO CHIERCHIA

I COLLEGAMENTI SARANNO GARANTITI DALLE LINEE BUS ORDINARIE

INFINE RICORDIAMO IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

DA ALESSIO CONTI E ASTRAL IINFOMOBILIT’ PER OGGI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E UN AUGURIO DI UNA BUONA SERATA.

Servizio fornito da Astral