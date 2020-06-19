Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 19 GIUGNO 2020 ORE 20.20 ALESSIO CONTI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
PRINCIPALI NOTIZIE DI TRAFFICO NELLA REGIONE
SULLA VIA LITORANEA CI SONO RALLENTAMENTI TRA OSTIA E ANZIO NELLE DUE DIREZIONI INCOLONNAMENTI ANCHE SULL’ARDEATINA A TOR SAN LORENZO.
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA NETTUNENSE TRA APRILIA E VIA DEL GENIO CIVILE VERSO ANZIO
AI CASTELLI TRAFFICO INTENSO SEMPRE SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCHIE E PAVONA
A LATINA CODE SULLA PONTINA TRA BORGO PIAVE E BORGO ISONZO VERSO TERRACINA
PER I CANTIERI RICORDIAMO CHE DALLE 21 ALLE 6 DI DOMANI CI SONO RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA SULLA ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DI PORTUENSE VERSO ROMA
INOLTRE DALLE 22 FINO ALLE 6 DI DOMATTINA CHIUSA LA RAMPA D’IMMISSIONE DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA
INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-LIDO, DA STASERA A DOMENICA
DALLE 21.30 CIRCOLAZIONE SOSPESA TRA ACILIA E COLOMBO, PER CONSENTIRE I LAVORI DI MANUTENZIONE AI CAVALCAVIA STRADALI DI VIALE DELLA VITTORIA E VIA GAETANO CHIERCHIA
I COLLEGAMENTI SARANNO GARANTITI DALLE LINEE BUS ORDINARIE
INFINE RICORDIAMO IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA ALESSIO CONTI E ASTRAL IINFOMOBILIT’ PER OGGI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E UN AUGURIO DI UNA BUONA SERATA.
Servizio fornito da Astral