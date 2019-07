Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2019 ore 08:15

VIABILITÀ 19 LUGLIO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

APRIAMO CON LA PONTINA, UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA VIA DIAMARE E TOR DE’ CENCI, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE

SUL RACCORDO ANULARE PRINE CODE SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO, IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA

DISAGI, CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DAL TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA VIA FLAMINIA CODE DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI, VERSO IL CENTRO

SULLA VIA CASSIA CODE IN LOCALITA’ TOMBA DI NERONE, ANCHE QUI IN DIREZIONE CENTRO

IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA-FIRENZE, LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA IN DIREZIONE FIRENZE, PER UN INCONVENIENTE TECNICO A UN TRENO PASSEGGERI FERMO IN PROSSIMITA’ DI SETTEBAGNI

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral