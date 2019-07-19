Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 19 LUGLIO 2019 ORE 08.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE E’ UN INCIDENTE IN ESTERNA LA CAUSA DELLE CODE TRA GLI SVINCOLI CASSIA VEIENTANA E CASSIA, A SEGUIRE CODE A TRATTI MA PER TRAFFICO INTENSO TRA CASAL DEL MARMO E PISANA E TRA A24 E TIBURTINA
CODE ANCHE IN INTERNA TRA DIRAMAZIOEN ROMA SUD E APPIA, POI RALLENTAMENTI TRA APPIA E LAURENTINA
SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, ANCORA CODE TRA CASTEL ROMANO E TOR DE’ CENCI, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE
SEMPRE SULLA VIA PONTINA, NA NELLA DIREZIONE OPPOSTA CODE PER CURIOSI ALL’ALTEZZA DI TOR DE’ CENCI
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO, DA VIA FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
TRAFFICO INTENSO, CODE SULLA VI ATIBURTINA IN PROSSIMITA’ DI SETTECAMINI, NELLE DUE DIREZIONI
ALTRE CODE SULLA NOMENTANA BIS E NOMENTANA RISPETTIVAMENTE ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE, IN DIREZIONE ROMA
INFINE, PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINE FL7 ROMA-NAPOLI
DALLE ORE 23.10 DI SABATO 20 E FINO ALLE ORE 07.10 DI DOMENICA 21 LUGLIO
PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE LA CIRCOLAZIONE SARA’ INTERROTTA TRA ROMA E LATINA, IL COLLEGAMENTO SARA’ GARANTITO DA BUS NAVETTA
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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