Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ 19 LUGLIO 2019 ORE 08.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA RIMOSSO L’INCIDENTE LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE TRA GLI SVINCOLI CASSIA VEIENTANA E CASSIA
PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA QUI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASAL DEL MARMO E PISANA A SEGUIRE TRA VIA DEL MARE E TUSCOLANA E TRA A24 E TIBURTINA
IN INTERNA CODE TRA DIRAMAZIOEN ROMA SUD E APPIA, POI RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E PONTINA
PROPRIO SULLA VIA PONTINA INCIDENTE RISOLTO, LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE AL MOMENTO
DIMINUITE LE CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ORA LOCALIZZATE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIOEN CENTRO
CODE SULLA ROMA-FIUMICNO, MA SOLO TRA VIA NEWTON E VIA DELLA LAGLIANA VERSO L’EUR
INFINE, PER IL TRASPORTO FERROVIARIO RICORDIAMO
SULLA LINE FL7 ROMA-NAPOLI
DALLE ORE 23.10 DI SABATO 20 E FINO ALLE ORE 07.10 DI DOMENICA 21 LUGLIO
PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE LA CIRCOLAZIONE SARA’ INTERROTTA TRA ROMA E LATINA, IL COLLEGAMENTO SARA’ GARANTITO DA BUS NAVETTA
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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