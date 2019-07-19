Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 19 LUGLIO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA
STESSA SITUAZIONE, RALLETNAMENTI IN ESTERNA TRA ARDEATINA E APPIA
ALTRI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DA VIA FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
NUOVA FASE NELL’AMBITO DEI LAVORI PROGRAMMATI DI MANUTENZIONE DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA. SABATO 20 E DOMENICA 21 LUGLIO, LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI TRA COLLI ALBANI E ANAGNINA SARÀ SOSPESA E SOSTITUITA CON BUS
IL SERVIZIO METRO SARA’ INVECE REGOLARE TRA LE STAZIONI COLLI ALBANI E BATTISTINI
INFINE, PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI
NELLA NOTTE TRA SABATO 20 E DOMENICA 21 LUGLIO
DALLE ORE 23.10 ALLE 07.10
PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE LA CIRCOLAZIONE SARA’ INTERROTTA TRA ROMA E LATINA, IL COLLEGAMENTO SARA’ GARANTITO DA BUS NAVETTA
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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