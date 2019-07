Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 19 LUGLIO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA ROMA-FIUMICINO UN INCIDENTE AVVENUTO IN COMPLANARE, CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DELLO STESSO

ALTRO INCIDENTE SULLA VIA BRACCIANENSE PROVOCA CODE TRA MANZIANA E VIA LAZIO

CI SPOSTIAMO SULLA VIA PONTINA

QUI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA

PROSEGUIAMO SULLA PONTINA CODE PER LAVORI, TRA APRILIA E VIA DEL GENIO CIVILE

IN ENTRAMBI I CASI, IN DIREZIONE LATINA

IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE

PROSEGUONO I LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA

ANCHE IN QUESTO FINE SETTIMANA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI TRA COLLI ALBANI E ANAGNINA SARÀ SOSPESA E SOSTITUITA CON BUS

IL SERVIZIO METRO SARA’ INVECE REGOLARE TRA LE STAZIONI COLLI ALBANI E BATTISTINI

INFINE, PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI

NELLA NOTTE TRA SABATO 20 E DOMENICA 21 LUGLIO

DALLE ORE 23.10 ALLE 07.10

PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE LA CIRCOLAZIONE SARA’ INTERROTTA TRA ROMA E LATINA, IL COLLEGAMENTO SARA’ GARANTITO DA BUS NAVETTA

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO

