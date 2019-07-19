Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 19 LUGLIO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA ROMA-FIUMICINO UN INCIDENTE AVVENUTO IN COMPLANARE, CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DELLO STESSO
ALTRO INCIDENTE SULLA VIA BRACCIANENSE PROVOCA CODE TRA MANZIANA E VIA LAZIO
CI SPOSTIAMO SULLA VIA PONTINA
QUI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA
PROSEGUIAMO SULLA PONTINA CODE PER LAVORI, TRA APRILIA E VIA DEL GENIO CIVILE
IN ENTRAMBI I CASI, IN DIREZIONE LATINA
IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE
PROSEGUONO I LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA
ANCHE IN QUESTO FINE SETTIMANA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI TRA COLLI ALBANI E ANAGNINA SARÀ SOSPESA E SOSTITUITA CON BUS
IL SERVIZIO METRO SARA’ INVECE REGOLARE TRA LE STAZIONI COLLI ALBANI E BATTISTINI
INFINE, PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI
NELLA NOTTE TRA SABATO 20 E DOMENICA 21 LUGLIO
DALLE ORE 23.10 ALLE 07.10
PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE LA CIRCOLAZIONE SARA’ INTERROTTA TRA ROMA E LATINA, IL COLLEGAMENTO SARA’ GARANTITO DA BUS NAVETTA
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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