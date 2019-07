Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 19 LUGLIO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO

UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA ROMA-FIUMICINO PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ANCORA CODE IN COMPLANARE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DELLO STESSO

SUL RACCORDO ANULARE UN ALTRO INCIDENTE CAUSA CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI BUFALOTTA E TIBURTINA

SEMPRE SUL RACCORD ANULARE CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PONTINA SIA IN INTERNA SIA IN ESTERNA

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE SEMPRE PER UN INCIDENTE, DAL RACCORDO A TORRENOVA, IN DIREZIONE DELLA BARRIERA DI ROMA SUD

PER GLI EVENTI

DAL 19 AL 21 LUGLIO A OSTIA È IN PROGRAMMA LA SETTIMA EDIZIONE DEL RALLY DI ROMA CAPITALE



DA VENERDÌ NOTTE E SINO ALLE PRIME ORE DI LUNEDÌ,

PREVISTE CHIUSURE AL TRAFFICO TRA LE ALTRE STRADE ANCHE SUL LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI E PIAZZA DEI RAVENNATI,

VIALE DELLA MARINA, PIAZZA DELLA STAZIONE VECCHIA.



SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO, TRA ALLESTIMENTI ED EVENTO VERO E PROPRIO SONO PREVISTE MODIFICHE PER 8 COLLEGAMENTI

LA NOTIZIA IN DETTAGLIO

SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral