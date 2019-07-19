Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 19 LUGLIO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO
UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA ROMA-FIUMICINO PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ANCORA CODE IN COMPLANARE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DELLO STESSO
SUL RACCORDO ANULARE UN ALTRO INCIDENTE CAUSA CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI BUFALOTTA E TIBURTINA
SEMPRE SUL RACCORD ANULARE CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PONTINA SIA IN INTERNA SIA IN ESTERNA
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE SEMPRE PER UN INCIDENTE, DAL RACCORDO A TORRENOVA, IN DIREZIONE DELLA BARRIERA DI ROMA SUD
PER GLI EVENTI
DAL 19 AL 21 LUGLIO A OSTIA È IN PROGRAMMA LA SETTIMA EDIZIONE DEL RALLY DI ROMA CAPITALE
DA VENERDÌ NOTTE E SINO ALLE PRIME ORE DI LUNEDÌ,
PREVISTE CHIUSURE AL TRAFFICO TRA LE ALTRE STRADE ANCHE SUL LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI E PIAZZA DEI RAVENNATI,
VIALE DELLA MARINA, PIAZZA DELLA STAZIONE VECCHIA.
SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO, TRA ALLESTIMENTI ED EVENTO VERO E PROPRIO SONO PREVISTE MODIFICHE PER 8 COLLEGAMENTI
LA NOTIZIA IN DETTAGLIO
SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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