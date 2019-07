Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2019 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 19 LUGLIO 2019 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;

IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: A ROMA SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, A CAUSA DI INTERVENTO TECNICO NELLA STAZIONE QUINTILIANI IL SERVIZIO E’ RALLENTATO NELLA TRATTA BOLOGNA-REBIBBIA NELLE DUE DIREZIONI;

E VENIAMO AL TRAFFICO; SULLA ROMA FIUMICINO E’ STATA PARZIALMENTE RIAPERTA LA COMPLANARE IN DIREZIONE DEL RACCORDO, CHIUSA IN PRECEDENZA A SEGUITO DI UN INCIDENTE; AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA DI MARCIA SUL TRATTO INTERESSATO;

CI SPOSTIAMO PROPRIO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO CON CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA COLOMBO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE NOMENTANA E ROMA TERAMO;

SULLA STESSA ROMA TERAMO CODE SUL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;

A SUD DELLA CAPITALE TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DI LATINA.

