Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 19 LUGLIO 2019 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: A ROMA SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, A CAUSA DI INTERVENTO TECNICO NELLA STAZIONE QUINTILIANI IL SERVIZIO E’ RALLENTATO NELLA TRATTA BOLOGNA-REBIBBIA NELLE DUE DIREZIONI;
E VENIAMO AL TRAFFICO; SULLA ROMA FIUMICINO E’ STATA PARZIALMENTE RIAPERTA LA COMPLANARE IN DIREZIONE DEL RACCORDO, CHIUSA IN PRECEDENZA A SEGUITO DI UN INCIDENTE; AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA DI MARCIA SUL TRATTO INTERESSATO;
CI SPOSTIAMO PROPRIO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO CON CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA COLOMBO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE NOMENTANA E ROMA TERAMO;
SULLA STESSA ROMA TERAMO CODE SUL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;
A SUD DELLA CAPITALE TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DI LATINA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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