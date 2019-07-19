Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 19 LUGLIO 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO INTENSO SULLA A1 MILANO NAPOLI: NEL DETTAGLIO SI SEGNALANO RALLENTAMENTI SUL TRATTO DELL’AUTOSTRADA DEL SOLE TRA ROMA SUD E VALMONTONE E PIU’ AVANTI TRA COLLEFERRO E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI;
A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCENDIO, CHE STA PROVOCANDO CODE TRA IL BIVIO PER LA ROMA TERAMO E SAN CESAREO, SEMPRE IN DIREZIONE SUD, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO;
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO;
A SUD DELLA CAPITALE TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DI LATINA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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