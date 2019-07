Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2019 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 19 LUGLIO 2019 ORE 17:20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;

SULLA A1 TRATTO FIRENZE ROMA SEGNALATO UN INCENDIO TRA ATTIGLIANO E ORTE, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE PER CHI PERCORRE IL TRATTO INTERESSATO; PROSEGUENDO SULLA A1 SEGNALIAMO TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE SUD, NEL DETTAGLIO SUL TRATTO DELL’AUTOSTRADA DEL SOLE, DOVE SI PROCEDE A RILENTO CON CODE A TRATTI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE;

TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PIU’ AVANTI TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E CASILINA;

CI SPOSTIAMO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA;

SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULLA PONTINA, A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DI LATINA

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral