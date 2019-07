Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2019 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 19 LUGLIO 2019 ORE 18:20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;

TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE IN USCITA DALLA CITTA’, NEL DETTAGLIO SULLA A1 MILANO NAPOLI DOVE SEGNALIAMO INCOLONNAMENTI IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA DEL SOLE, RISPETTIVAMENTE TRA IL BIVIO PER LA ROMA TERAMO E SAN CESAREO E TRA LA BARRIERA DI ROMA SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI;

DISAGI ANCHE SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASSIA E SALARIA, PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA;

CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER SEGNALARE TRAFFICO RALLENTATO A PARTIRE DA PORTONACCIO FINO ALLO STESSO RACCORDO IN USCITA;

SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ CIRCOLAZIONE SOSTENUTA IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA MEZZOCAMMINO E ACILIA, E SULLA PONTINA, A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A CASTEL ROMANO.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E' TUTTO

